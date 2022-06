Obra de Gounod ganha destaque no concerto da Ospa deste sábado

Aproximadamente 70 vozes do Coro Sinfônico da Ospa se juntam aos instrumentistas da Orquestra neste sábado (4), às 17h, para um concerto que destaca a obra Missa solene, de Charles Gounod. O espetáculo será conduzido pelo regente Manfredo Schmiedt. Para interpretar a peça, foram convocados três grandes solistas: Carla Maffioletti, Sergio Sisto e Anderson Barbosa.

Após o intervalo, as atenções voltam-se para a orquestra na execução da Sinfonia Nº 4, da Paz, de Claudio Santoro. Na ocasião, o coro participa no final do terceiro movimento cantando versos do Poema da Paz, de Antonieta Dias de Morais e Silva.