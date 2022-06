Fabiane Langona apresenta pinturas e desenhos em sua primeira mostra individual

A artista visual e cartunista Fabiane Langona, conhecida por assinar a tira diária Viver Dói, na Folha de São Paulo, expõe pela primeira vez suas pinturas e desenhos em mostra individual. Intitulada Tempo Demais, a exposição permanecerá até dia 26 de junho na Calafia Art Store (rua Gen. Couto de Magalhães, 439). A abertura acontece neste sábado (4), e será celebrada com um coquetel, das 15h às 17h.

"Escolhi o nome da mostra de forma aleatória, assim como são feitas minhas pinturas e desenhos", comenta a artista, que trabalha há 20 anos em mídia impressa e digital. "Mas podemos ter a leitura de que é tempo demais para todas as coisas que a gente passou nos últimos anos, tempo demais para esperar mudanças, para rever as pessoas, gerações e gerações para se ver questões mínimas serem respeitadas", afirma Fabiane.

A artista revela que cria inspirada pela leveza da concisão e do tempo de uma forma avessa à da mesa de desenho, apreciando o "sabor da incerteza e de zero cobrança", que foge do que exige a pauta e os roteiros que definem uma peça editorial, com deadline e exigências de entrega. "Gosto de pintar de forma mais despretensiosa. O que vai ser exposto são trabalhos que inicio sem prazo para terminar, e que vão surgindo, sem que eu pense sobre eles antes, é como se olhasse para as nuvens: vou enxergando uma imagem aqui outra ali, vou montando sem planejamento, ao contrário da rotina de cartunista."

Gaúcha, formada em Jornalismo pela Famecos/Pucrs, Fabiane conta que sempre desenhou por gostar de quadrinhos. "Sempre me expressei assim, quando criança usava a ferramenta do desenho, sempre muito familiar." Ela destaca sua passagem pelo Jornal do Comércio, onde fez estágio: "Naquela época, a (jornalista) Maria Wagner sempre me incentivou a fazer ilustrações." Como artista visual, Fabiane se diz autodidata. "Nunca estudei desenho ou artes plásticas, mas este meu lado é quase uma fuga, uma forma de dar um respiro da rotina."

Como autora de quadrinhos e cartunista, a criadora da tira Viver Dói, publicada em jornais como a Folha de S. Paulo, apresenta personagens despudorados, capazes de revelar uma intimidade divertida e desconcertante. Sua reflexão expõe, com graça, os pequenos martírios do cotidiano, que servem de pano de fundo para escancarar nossas obsessões individuais e coletivas.

Em seu trabalho nas artes plásticas, a artista mantém este senso de humor e parece se aprofundar ainda mais na observação das neuroses contemporâneas. "Saem as personagens humanas, é a vez das criaturas se apresentarem numa energia quase histriônica e, ao mesmo tempo, tão familiar: a crítica, o verbo, a prosa e a poética estão ali contidos e são revelados nas suas pinturas e desenhos".

Em Tempo Demais, ela apresenta 30 obras originais em acrílica sobre tela e papel desenvolvidas nos últimos dois anos. "Minha técnica é mista, uso muito a tinta acrílica, PVA e caneta marcadora. Gosto de coisas mais pesadas", revela. As grossas camadas de tinta imprimem as cores primárias (amarelo, azul e vermelho), que disputam espaço com paletas que incluem também o laranja, o verde e o rosa. O preto profundo, frequentemente produzido por canetas marcadoras, marca o diálogo com o cartum, a cultura pop e a arte urbana.

As criaturas que ela produz nestes momentos estão em grupos repletos e caóticos e são o traço mais marcante do trabalho da artista. Entre fofuras e meiguices, mostram-se também com olhos vidrados, sorrisos delirantes, dentes quebrados e, por vezes, sanguinolentos. As risadas que provocam se misturam ao desconforto de mostrar mais do que se espera. E a proposta é essa mesmo: Fabiane diz que está aí "para divertir, mas também para perturbar".