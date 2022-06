Blitz celebra 40 anos de trajetória com show em Porto Alegre

Sympla Em comemoração aos 40 anos de carreira, a banda Blitz desembarca em Porto Alegre para um show especial no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (4), às 19h, com muito rock, pop, funk, reggae, samba e blues. Os ingressos para a performance podem ser adquiridos através da plataformapor valores entre R$ 70,00 e R$ 340,00.

O grupo, atualmente composto por Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal), começou a longa caminhada musical no início na década de 1980 no palco praiano do Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Ao longo de sua trajetória, fizeram grandes shows em ginásios e estádios, além de invadir espaços como o extinto Canecão. Das inúmeras apresentações, duas merecem destaque: o primeiro Rock In Rio, em 1985, e o show na Praça da Apoteose, em 1984, em que performaram para mais de 50 mil pessoas.