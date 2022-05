Quarteto Zuca interpreta peças de Dvorak, Beethoven e Villa-Lobos no Musical Évora

Na edição desta quarta-feira (1), o Musical Évora recebe o Quarteto Zuca com os músicos Alexandre Silveira (violino), Daniela Luz (violino), Vinícius Reis (viola) e Isadora Gehres (violoncelo) para uma apresentação na Sala da Música do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº1).

Com início marcado para às 12h30min, o recital gratuito apresenta em seu repertório peças de Dvorak, Beethoven e Villa-Lobos. Para melhor organização, haverá distribuição de senhas a partir das 12h.

Formado em fevereiro de 2021, o Quarteto Zuca foi criado com o intuito de ser um grupo experimental de arranjos originais de repertórios especiais, como temas Geek, trilhas sonoras de filmes de sucesso, repertórios de artistas consagrados, todos em nova roupagem para essa formação instrumental. Com o passar do tempo, passaram a apresentar também repertórios de compositores eruditos do período Barroco, Clássico, Romântico e Moderno. Sul.