Clube do Choro do Rio Grande do Sul faz show de lançamento nesta quinta-feira

Funcionando como uma associação, o Clube do Choro do Rio Grande do Sul se prepara para iniciar as atividades em sua nova sede, no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673), com aulas e shows semanais de choro. Para marcar o início das inscrições, o grupo responsável pela iniciativa realiza um show de lançamento no local, nesta quinta-feira (2), às 21h.

Elias Barboza (bandolim), Lucian Krolow (flauta), Guilherme Sanches (pandeiro) e Alexandre dos Santos (violão sete) participam da performance inaugural. Ingressos podem ser solicitados pelo telefone (51) 9921-2107 e custam R$ 25,00, com meia entrada para associados.

As aulas ministradas pelo grupo, que irão acontecer nas sextas pela manhã e tarde e nos sábados pela manhã, estarão disponíveis em categorias como bandolim, cavaquinho, violão, pandeiro, percussão, sopros, composição de choro, improvisação no choro, harmonia e teoria musical.