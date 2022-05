Festival Varilux de Cinema Francês divulga as produções selecionadas para a edição 2022

O Festival Varilux de Cinema Francês acaba de divulgar a vinheta que apresenta as atrações da edição de 2022, que acontece entre os dias 21 de junho e 6 de julho exclusivamente nos cinemas de todo o Brasil. A canção que embala a peça se chama The party, de autoria de Olivier e Claire Manchon, e faz parte da trilha sonora de Esperando Bojangles, uma das atrações deste ano.

No vídeo, são reveladas cenas dos 17 longas-metragens inéditos e recentes, um clássico da cinematografia francesa (Papai Noel é um picareta) e um filme em homenagem aos 400 anos do dramaturgo Molière (As aventuras de Molière). A vinheta também traz a novidade deste ano: pela primeira vez um festival levará episódios de sete séries francesas aos cinemas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Confira a programação do Festival Varilux de Cinema Francês 2022:

FILMES INÉDITOS:

Contratempos, de Éric Gravel - Distribuidora: Bonfilm;

Entre Rosas, de Pierre Pinaud - Distribuidora: Califórnia Filmes;

Esperando Bojangles, de Régis Roinsard - Distribuidora: Califórnia Filmes;

Golias, de Frédéric Tellier - Distribuidora: Bonfilm;

King, Meu Melhor Amigo, de David Moreau - Distribuidora: Bonfilm;

Kompromat, de Jérôme Salle. Distribuidora - Mares Filmes.

O Acontecimento, de Audrey Diwan – Distribuidora: Zeta Filmes;

O Destino de Haffman, de Fred Cavayé - Distribuidora: Synapse;

O Mundo de Ontem, de Diastème - Distribuidora: Bonfilm;

O Próximo Passo, de Cédric Klapisch. - Distribuidora: Bonfilm;

O Segredo de Madeleine Collins, de Antoine Barraud - Distribuidora: Synapse;

Os Jovens Amantes, de Carine Tardieu - Distribuidora: Elite Filmes;

Peter Von Kant, de François Ozon - Distribuidora: Bonfilm;

Querida Léa, de Jérôme Bonnel - Distribuidora: Elite Filmes;

Sentinela do Sul, de Mathieu Gérault – Distribuidora: Bonfilm;

Um Herói, de Ashgar Farhadi - Distribuidora: Califórnia Filmes;

Um Pequeno Grande Plano, de Louis Garrel - Distribuidora: Synapse;

HOMENAGEM AOS 400 ANOS DE MOLIÈRE:

As Aventuras de Molière, de Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine

CLÁSSICO DO CINEMA FRANCÊS:

Papai Noel é um Picareta, de Jean-Marie Poiré;

SÉRIES FRANCESAS:

As Sentinelas, de Jean-Philippe Amar;

Cheyenne & Lola, de Eshref Reybrouck;

A Corda, de Dominique Rocher;

O Que Pauline Não Diz, de Rodolphe Tissot;

Ópera, de Cécile Ducrocq e Benjamin Adam;

Síndrome E de Mathieu Missoffe;

Jogos de Poder, de Jean-Xavier de Lestrade e Antoine Lacomblez.