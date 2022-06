Theatro São Pedro recebe exposição com obras de artista mirim

A partir desta sexta-feira (3), das 18h às 21h, a sala de exposições do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) recebe a mostra especial Infância - Yoyo e as pinturas, de Yolanda Ianelli Fernandez, uma criança de apenas seis anos. No mesmo dia, será lançado o livro de arte Infância (Edições Ardotempo, 116 páginas, 4 cores), com pinturas de Yolanda, texto e poemas de Mariana Ianelli, e prefácio de Paulo Rosa.

Ao todo, 50 pinturas foram selecionadas em um universo de cerca de 300 obras sobre telas e centenas de desenhos, realizados entre os dois e três anos da pequena artista, que também já possui cinco livros publicados.

Na inauguração da mostra, especialistas debatem a respeito do tema da infância sobre o escopo da potencialidade infantil de forma generalizada, a partir do estímulo, do acesso ao conhecimento, da curiosidade, da cultura e do exercício das atividades de brincar e criar com liberdade. Participam da conversa Antônio Holhfeldt, Cleonice Bourscheid e Paulo Rosa.

O curador e editor Alfredo Aquino explica a proposta da mostra e do livro: "A partir da questão filosófica – ‘Um gato que atravessou uma viela medieval numa noite é o MESMO gato que atravessa uma rua de uma cidade contemporânea na noite de hoje’. Ou seja, todos os indivíduos são iguais; TODAS AS CRIANÇAS são iguais e potencialmente capazes de desenvolver idênticos processos de descoberta, de absorção de conhecimentos, de desenvolvimento de atividades de criatividade e invenção. Todas são capazes de brincar e de criar desde que estimuladas e incentivadas com apoio e liberdade". Assim, a exposição, o livro e as palestras são atividades voltadas para a valorização dos estímulos ao conhecimento, à cultura, à criação e à liberdade criativa de todas as crianças, de todas as idades, sem exceções.