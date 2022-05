Mostra Ecofalante exibe programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente

A partir do dia 1º de junho, até o dia 21 do mesmo mês, a Mostra Ecofalante comemora a Semana Nacional do Meio Ambiente e o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma programação especial online e gratuita. O catálogo, disponível no site do evento, reúne 20 longas-metragens produzidos entre 2009 e 2021.

Títulos como Safári, Sustentável, O céu e a geleira, Golpe corporativo, A enseada, Máquinas, Sobre a violência e Era uma vez uma floresta estão na lista de selecionados. E, além da exibição dos filmes, dois debates virtuais irão acontecer nos dias 2 e 9 de junho com transmissão ao vivo pelo canal da Mostra Ecofalante no YouTube.

O primeiro deles trata da efeméride de 30 anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Rio-92, e dos 50 anos do relatório Limites para o Crescimento, também conhecido como Relatório Meadows. Na sequência, o segundo debate reúne cineastas e diretores de festivais para discutir o futuro dos festivais de cinema a partir da retomada pós-pandêmica.

A única parte da programação que acontece de maneira presencial é a exibição inédita do documentário Lixo mutante, de Dani Minussi e Adriano Caron. As sessões acontecem nos dias 3, 4 e 5 de junho, às 19h30min, no Centro Cultural São Paulo, com entrada franca.

Programação completa:

1 a 7 de junho

A enseada (92 min) - Louie Psihoyos

1 a 14 de junho

Era uma vez uma floresta (78 min) - Luc Jacquet

2 a 15 de junho

Trashed - Para onde vai nosso lixo? (97 min) - Candida Brady

A conspiração da lâmpada (75 min) - Cosima Dannoritzer

3 a 16 de junho

O céu e a geleira (89 min) - Luc Jacquet

4 a 17 de junho

Sangue no celular (82 min) - Frank Piasecki Poulsen

5 a 8 de junho

Antropoceno – A era humana (87 min) - Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky

5 a 8 de junho

Mais que mel (95 min) - Markus Imhoof

5 a 18 de junho

Bag It (74 min) - Suzan Beraza

6 a 19 de junho

Sustentável (92 min) - Matt Wechsler

7 a 20 de junho

Cheirando mal (95 min) - Jon J. Whelan

8 a 21 de junho

O caso do chocolate (91 min) - Benthe Forrer

9 a 21 de junho

Golpe corporativo (90 min) - Fred Peabody

10 a 13 de junho

Máquinas (71 min) - Rahul Jain

11 a 14 de junho

A escala humana (83 min) - Andreas M. Dalsgaard

12 a 18 de junho

Safári (90 min) - Ulrich Seidl

13 a 19 de junho

O verdadeiro preço (92 min) - Andrew Morgan

14 a 18 de junho

Sobre a violência (85 min) - Göran Hugo Olsson

15 a 21 de junho

Frágil equilíbrio (81 min) - Guillermo García López

16 a 20 de junho

Eldorado (91 min) - Markus Imhoof