Bar Ocidente recebe o Projeto Flashlight na noite desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (2), a partir das 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) recebe o Projeto Flashlight para uma performance no Ocidente Acústico com músicas das bandas Parliament e Funkadelic. O grupo, que surgiu na metade da década de 1990, reúne integrantes da Ultramen e Comunidade Nin-jitsu.

Estarão no palco músicos como Tonho Crocco (voz), Julio Porto (guitarra), Chico Paixão (guitarra), Fredi Endres (guitarra), Nando Endres (baixo), Everton Velasques (baixo), Leonardo Boff (teclado), Diego Silveira (bateria) e Erick Endres (guitarra). Juntos, eles homenageiam os criadores do P-Funk, a vertente do funk que chafurda na psicodelia.

Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos na bilheteria local, na noite do show, ou antecipadamente pela plataforma Sympla.