Sul em Dança anuncia vencedores e confirma nova edição em setembro

Depois de dois anos longe dos palcos, o festival Sul em Dança - um dos maiores do Brasil - finalmente fez o seu grande retorno entre os dias 27 e 30 deste mês no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. O evento divulgou nesta terça-feira (31) a lista completa de vencedores em cada uma das categorias disputadas. A próxima edição já tem data marcada: de 9 a 16 de setembro, também no Teatro do Sesi.

Entre as modalidades que foram apresentadas nos três dias de evento estão o Ballet Clássico, Ballet Clássico Repertório, Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Estilo Livre e Jazz. Paralelo ao Festival, aconteceram ainda workshops de formação gratuitos para os participantes com nomes de peso no cenário da dança nacional. Entre eles, Flavia Burlini (RJ), Janice Botelho (RJ), Jhean Allex (SP), Tatiana Sanchis (SP), Anette Lubisco (RS) e Girese Zimmer (RS).

O primeiro dia de festival contou com uma apresentação especial dos bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, além do tradicional Espetáculo de Abertura com o dançarino paulistano Jhean Allex, que participou do evento também como jurado.

A seguir, a lista completa de vencedores:

Destaque bailarino: João Felipe Ott Oliveira

Destaque bailarina: Manuela Matos Parizotti

Destaque especial do júri para novo talento: Luiz Carlos Da Silva Felix

Destaque coreográfico entre categorias:

- Infantil I e II, Inf. Juvenil: Um jantar para bela – Grupo Studio Greyce Gross

- Juvenil, Juvenil avançado e Adulto: Chopiniana – Grupo ngela Ferreira Estúdio de Dança

Destaques nas categorias:

- Infantil I : Cupidos – Grupo Ballet Vera Bublitz

- Infantil II: Piratas – Grupo Ballet Vera Bublitz

- Infanto-Juvenil: Harry Poter – O Duelo – Grupo Academia Corpo e Forma

- Juvenil: Jogatina - 21+Rouba Monte – Grupo Ballet Lenita Ruschel; Gente Humilde – Grupo Renascer da Restinga; Bahia sempre terá cores – Grupo Ballet Itana Leão

- Adulto: Marinheiros Só – Grupo Studio De Dança Soraia Lima

Melhor escola:

-Ballet clássico: Ballet Lenita Ruschel

- Ballet clássico de repertório: Ângela Ferreira Estúdio de Dança

- Dança contemporânea: Não Houve

- Jazz: Studio Greyce Gross

- Danças urbanas: Não Houve

- Estilo livre: Academia Corpo e Forma

Destaque coreógrafo: Igor Zorzella E Escobar Junior

Melhor escola concurso Sul em Dança: Studio Greyce Gross

Melhor Bailarina Advanced: Cristiana Favero Soro

Melhor Bailarino Advanced: Igor Zorzella

Destaque Coreográfico Advanced:

- Amargo – Grupo Studio Greyce Gross

- 1945 – Grupo Dora Ballet

Destaque Solo Advanced:

- Em Prece – Grupo 1º Ato Tavane Viana

- Matemática – Grupo Gira Centro De Dança

Melhor Grupo Advanced:

- Oculto – Grupo Ballet Lenita Ruschel

- Cisne – Grupo Gira Centro De Dança