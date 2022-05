Entidades questionam decreto que exclui sindicatos do Conselho Estadual de Cultura

gerando polêmica entre as entidades envolvidas, a sociedade civil e o governo. O questionamento agora gira em torno das alterações implementadas, a partir do Decreto 56.490, assinado pelo governador no último dia 5 de maio. O texto, segundo os críticos, exclui a participação de sindicatos e outras entidades, como fundações, do processo eleitoral do órgão de deliberação coletiva. A atualização da lei que regulamenta o Conselho Estadual de Cultura (CEC/RS) segueentre as entidades envolvidas, a sociedade civil e o governo. O questionamento agora gira em torno das alterações implementadas, a partir do Decreto 56.490, assinado pelo governador no último dia 5 de maio. O texto, segundo os críticos, exclui a participação de sindicatos e outras entidades, como fundações, do processo eleitoral do órgão de deliberação coletiva.

final do ano passado sem discussão ou participação da sociedade." Ao apontar que a mudança restringe a presença de instituições que atuam "há anos" (pelo menos desde 1988) no CEC, o arquiteto Rodrigo Adonis Barbieri dispara: "O Decreto é mais uma etapa no que poderia ser entendido como uma intervenção da Sedac (Secretaria de Estado de Cultura) no CEC". "Este é um processo que começou com a nova lei, imposta nosem discussão ou participação da sociedade."

Diretor do Sindicato dos Arquitetos no Estado Rio Grande do Sul (Saergs), Barbieri atua no Conselho, representando o segmento de patrimônio cultural. Mas, de acordo com a nova lei, ficará de fora do próximo pleno. "Pretendemos buscar na Justiça a correção destes equívocos, a fim de que se restituam a ampla participação do mais diversos segmentos e entidades, e também a independência do CEC", adianta.

"O Sated tem que estar no Conselho Estadual de Cultura, por conta do seu legado e representatividade", destaca o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio Grande do Sul (Sated/RS), Luciano Fernandes.

Recentemente, a Comissão Especial Eleitoral do Conselho Estadual de Cultura, constituída a fim de realizar o processo eleitoral que definirá os novos representantes da sociedade civil no Conselho, esteve reunida com representantes da Sedac para ouvir as razões pelas quais sindicatos e fundações não poderão participar do processo eleitoral. Diante das respostas apresentadas, o grupo solicitou à Câmara Diretiva que abra um canal de diálogo com o Governo do Estado para que seja revisto o art. 1, inciso 1 do Decreto.

"Trata-se de uma surpresa que surge no final", comenta o advogado Filipe Diffini Santa Maria, representante das pessoas jurídicas prejudicadas pela restrição. Ele explica que, apesar do trecho permitir a participação de associações privadas de caráter cultural, como de hábito, informa que isso vale para as que tiverem inscritas no código 399-9 da Receita Federal - exigência na qual os sindicatos, por exemplo, não se enquadram. "Se isso persistir, haverá contestação na Justiça", afirma Santa Maria - frisando, de qualquer modo, que bastaria tirar o critério polêmico para resolver o impasse.

Para o advogado a questão central é que não faz sentido regular o acesso com um critério da Receita Federal (para CNPJ), enquanto "existem definições do Código Civil e dos estatutos que dão conta disto". "A Constituição Estadual tem abertura semântica, lei maior, que permite a participação ampla de pessoas jurídicas envolvidas na área cultural, com algumas restrições. Não pode acontecer é um decreto, regulamento ou lei colidirem com a Constituição."

Conforme o artigo 1º, parágrafo 1º, do Decreto, "somente podem participar do processo eleitoral entidades culturais, assim consideradas as pessoas jurídicas sem fins lucrativos que possuam finalidade cultural", destaca a secretária de Cultura, Beatriz Araujo. "Ao exigir que estejam registradas com CNPJ com natureza jurídica de associação privada (399-9), o que se busca é a adoção de um critério objetivo", completa. A titular da Sedac afirma que, partir de então o CEC define "a forma de aferição da finalidade cultural e da área de atuação em cada segmento, via edital".

"Não conseguimos entender o fundamento das restrições a sindicatos e outras fundações, entidades que reconhecidamente trabalham pela Cultura", sublinha Barbieri. "As poucas explicações são incoerentes ou frágeis, e no caso dos sindicatos, que, entre outros pontos, enxergam a atuação dos profissionais da Cultura, existiria, inclusive, uma perseguição em potencial", opina.

Na visão do presidente do CEC, Benhur Bortolotto, com o "aumento significativo do colégio eleitoral (uma vez que com a nova lei, associações de todo o Estado podem se inscrever), a necessidade de critérios objetivos se impõe". "Resta saber, do ponto de vista político, se esses critérios que estão dados são os melhores. Esse é um debate mais amplo, que deve se desenvolver nos próximos meses", observa o dirigente.

"Os sindicatos já possuem uma forma distinta de relação com o poder público e de captação de articulação, inclusive garantida por leis, o que permitiria concorrência no pleito em situação de desigualdade", avalia a titular da Sedac-RS. Beatriz argumenta que "nada impede" a participação sindical, que pode ocorrer "de forma indireta, seja através das associações vinculadas, seja na defesa dos pleitos patronais ou empregatícios, por meio de sua finalidade de atuação".

A secretária de Cultura aponta que na linha das vedações do parágrafo 2º, os vínculos com o Estado ou finalidade diferenciados "foram elementos" para a não participação de associações e fundações vinculadas ao poder público ou empresas. "No caso dos sindicatos, além de não existir a finalidade cultural primária, também há uma proteção legal distinta, inclusive no sentido da captação de filiados, o que desequilibraria o pleito na nova forma, mais ampla e democrática", justifica.

Além dos atuais conselheiros do CEC/RS, uma série de manifestações da sociedade civil, tem contestado os argumentos do governo. Desde que o Decreto 56.490 foi publicado, várias instituições foram à público repudiar a ação - entre elas: o Fórum Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro/RS; Associação Gaúcha de Escritores (Ages); Federação Nacional dos Arquitetos (FNA); Instituto de Arquitetos do Brasil RS (IAB RS); Associação de Circo do Rio Grande do Sul; Icomos Brasil; Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre; Associação Gaúcha de Dança (Asgadan) e Comissão da Rede Estadual de Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul.