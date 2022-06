Liniker desembarca em Porto Alegre para show no Araújo Vianna

Sympla Admirada e reconhecida por todo o Brasil, Liniker chega em Porto Alegre nesta sexta-feira (3) para apresentar ao público as composições do seu primeiro disco solo: Indigo Borboleta Anil. O show acontece no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) e os ingressos estão disponíveis para compra através da plataformapor valores entre R$ 120,00 e R$ 470,00.

No espetáculo, que tem direção musical assinada pela própria cantora ao lado de Julio Fejuca, a artista interpreta novas canções como Baby 95, Mel e Diz quanto custa, e também músicas que marcaram a sua carreira. Liniker ficou conhecida no Brasil inteiro a partir de 2015, quando lançou as gravações de Zero, Louise du Brésil e Caeu.

Em Indigo Borboleta Anil, a compositora compartilha suas vivências do agora. Para isso, ela precisou se conectar com a sua ancestralidade a fim de se colocar por inteira ao longo das 11 faixas que compõem esta estreia-solo.