Rock de Galpão faz apresentação gratuita no Teatro do Sesc de Porto Alegre

Conhecido por unir a música tradicionalista com o rock clássico gaúcho há mais de 15 anos, o grupo Rock de Galpão se apresenta gratuitamente em Porto Alegre nesta quarta-feira (1), às 20h, no Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665). No mesmo dia, às 15h30min, acontece ainda uma oficina de percepção de ritmos e instrumentos de percussão oriental ministrada pelo baterista da banda, Guilherme Gul.