Maria Rita Stumpf resgata faixas autorais e composições de grandes artistas no novo disco 'Ver tente'

Revelada no final da década de 1980 com o lançamento do LP Brasileira, a cantora e compositora gaúcha Maria Rita Stumpf precisou abandonar os palcos e os estúdios de gravação pouco tempo depois de colocar no mundo o seu segundo disco, intitulado Mapa das nuvens, em 1993. Na época, por dificuldades financeiras e pelo alto custo exigido para seguir na carreira de artista, acabou priorizando o trabalho que desenvolvia paralelamente em uma agência cultural. O grande retorno ao meio aconteceu apenas em 2017, quando seu som foi redescoberto por DJs, produtores e colecionadores europeus.

Agora, dois anos depois da estreia do seu terceiro álbum - Inkiri Om -, a artista tem se dedicado na divulgação de Ver tente, disponível nas plataformas digitais desde o último dia 26. O trocadilho presente no nome, segundo a cantora, diz muito sobre o significado do trabalho como um todo: serve como um alerta para as pessoas abrirem os olhos diante de tudo que está acontecendo no mundo.

Reverberando a pluralidade sonora presente em todos os cantos do País, a obra transita pelas aldeias indígenas, pela serra gaúcha, pelo caos urbano e pela latinidade brasileira ao longo das 10 faixas. Entre canções autorais regravadas (que nunca haviam sido digitalizadas) e releituras de grandes nomes da MPB, Maria Rita conta ainda com a participação de inúmeros instrumentistas.

As composições escolhidas, agora apresentadas em novos arranjos, são um reflexo direto da diversidade presente no repertório da artista. "O Brasil é cheio de culturas e de peculiaridades. Eu tenho vontade de conhecer cada cantinho e cada coisa diferente. Até acho normal as pessoas quererem viver apenas dentro da sua própria realidade, mas eu não sou assim, então é normal que isso acabe transparecendo dentro da minha produção criativa", explica.

Ao mesmo tempo em que autoral Melodia de veludo é regida por sonoridades eruditas, San Vicente (Milton Nascimento) carrega característicos arranjos latinos. Com teclados e contrabaixos, Açaí (Djavan) aparece no álbum com um tom mais falado do que cantando, enquanto Mata virgem (Raul Seixas), por sua vez, é embalada romanticamente pelo trio de violão, charango e violoncelo.

Duas faixas que compõem o álbum foram escolhidas para virar também videoclipe. Ambas, apesar de escritas no século passado, abordam assuntos extremamente atuais. A primeira delas, lançada simultaneamente com o disco, reforça a importância da discussão sobre os povos indígenas. O Cântico Brasileiro nº3 foi composto originalmente em 1978, enquanto um grave conflito acontecia na terra dos Kaingáng, no noroeste do Rio Grande do Sul. "É triste ver que a situação não melhorou ao longo desses mais de 40 anos. Não só não mudou, como também posso dizer que piorou muito em alguns aspectos. Jamais imaginaria que faria esse clipe diante do mesmo cenário de quando escrevi a letra pela primeira vez", desabafa a autora da canção.

Filmado na cidade do Rio de Janeiro e na Aldeia Topepeweke, no Território Indígena do Xingu no Mato Grosso, o vídeo contou com a atuação de índios Kaingángs e Waujás. Na ocasião, Maria Rita diz ter passado 10 dias vivendo ao lado deles para garantir uma troca mais sincera no momento da produção. "Acho que nós, enquanto artistas, temos que fazer exatamente isso que estou fazendo agora. Precisamos levar esse tipo de debate para todos os lugares."

Além desta, Pavão mysteriozo, composto por Ednardo, também integra a lista de canções transpostas para o audiovisual. Já finalizado, o clipe deve ser divulgado ao longo do mês de junho. A música une gravações distintas, feitas por Maria Rita nos anos de 1993 e 2022.

Tema da primeira edição da novela Saramandaia, a obra baseada na literatura de cordel tece nas entrelinhas uma crítica à ditadura militar. Na letra, a donzela enclausurada faz referência à democracia brasileira que, na época, precisava ser salva a qualquer custo. Mesmo antigos, os versos parecem se encaixar perfeitamente no atual momento político que vivemos, servindo como um alerta para que possamos nos atentar aos perigos que corremos enquanto nação. "É um 'vale a pena ver de novo' muito assustador", resume.