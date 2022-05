O poder do feminino transforma o mundo

As oficinas acontecem entre os dias 2 e 9 de junho, 11 e 18 de agosto, 22 e 29 de setembro, e 10 e 17 de novembro. Entre as figuras apresentadas estão nomes como Joana d'Arc, Hera, Simone de Beauvoir, Mulan, Angela Davis, Afrodite e Lou Salomé. Confira a programação completa no site do JC.

Durante os meses de junho e novembro o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe o projeto Mulheres Míticas, com uma programação especial para pensar o poder revolucionário do feminino na concepção de um mundo melhor. Cada minicurso custa R$ 200,00, e matrículas podem ser feitas no site do Instituto Ling.

Prêmio de poesia com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 25 de julho as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2022. Instituída pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2004, a competição tem o intuito de fomentar o desenvolvimento cultural e estimular a criação artística.

Os interessados devem enviar suas poesias para o e-mail [email protected] As poesias deverão ser digitadas em arquivo de editor de texto na fonte Times New Roman com tamanho 12, página formato A4, contendo no máximo 14 versos ou linhas, com pseudônimo e título de cada poesia.

Cada autor poderá apresentar, no máximo, três trabalhos que, obrigatoriamente, devem ser inéditos (não publicados em canal ou veículo impresso, eletrônico ou digital). O regulamento completo pode ser acessado através do site da Assembleia Legislativa do Estado.