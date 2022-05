Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2022 está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 25 de julho as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2022. Instituída pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2004, a competição tem o intuito de fomentar o desenvolvimento cultural e estimular a criação artística.

Os interessados devem enviar suas poesias para o e-mail [email protected] As poesias deverão ser digitadas em arquivo de editor de texto na fonte Times New Roman com tamanho 12, página formato A4, contendo no máximo 14 versos ou linhas, com pseudônimo e título de cada poesia.