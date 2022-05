Poder feminino é tema do projeto Mulheres Míticas do Instituto Ling

Durante os meses de junho e novembro o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe o projeto Mulheres Míticas com uma programação especial para pensar o poder revolucionário do feminino como força simbólica da luta para a concepção de um mundo melhor. As matrículas podem ser feitas no sitee cada minicurso custa R$ 200,00.