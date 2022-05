Diogo Juan lança 'Verões', seu primeiro single

O artista gaúcho Diogo Juan lançou seu primeiro single, chamado 'Verões', nesta sexta-feira (27). O projeto que começou em 2019 foi adiado pela pandemia e, agora, estreia nas principais plataformas de áudio.

Natural de Feliz, no Vale do Caí, Diogo está envolvido com a música desde os sete anos de idade e busca consolidar seu trabalho com o lançamento do single. Por conta da Covid-19, a chegada de 'Verões' foi atrasada, mas o artista viu nisso uma oportunidade de dar um norte aos seus sonhos como artista.

O single de composição própria representa uma virada de chave para Diogo, e o artista espera que os ouvintes se sintam parte disso: "Desejo que quando as pessoas ouçam 'Verões' elas atribuam significados para a música e se reconheçam como pessoas que merecem viver os seus sonhos. É sobre sentir o calor da vida. E saber que o caminho certo é o que a gente faz.”

A música foi gravada no estúdio de Giba Moojen, do canal Nossa Toca, em Santa Catarina, estado em que o artista já se apresentou nas cidades de Florianópolis, Penha, Balneário Camboriú e Praia Brava. Porto Alegre e Santa Cruz do Sul também já estiveram na agenda do artista.

Sympla Neste domingo (28), Diogo fará o lançamento ao vivo da música, e de um próximo lançamento, no Lamb Brewpub, em Feliz. Os ingressos estão disponíveis no, e os dois primeiros lotes já estão esgotados. Em junho, o artista se apresenta em Porto Alegre nos dias 3 e 17, no Espartano da Pista.