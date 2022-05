Radar volta à grade da TVE-RS, agora em formato semanal e ao vivo

Após um hiato devido às restrições da pandemia do Coronavírus, o Radar, programa referência no estado, está de volta à grade da TVE-RS com programa ao vivo. A partir do dia 2 de junho, o programa passa a ser exibido semanalmente na quinta, às 17h30min, com reprise às 21h30min. A apresentação fica com por conta de Messias Gonzales, com produção de Gidiane Oliveira, Márcio Gobatto, Lucas Canever e edição de Daniela Bonamigo. O programa também poderá ser conferido no streaming da TVE-RS

Este ano é especial para o programa que completa 30 anos. A celebração vai contar com muita música, entrevistas, reportagens especiais e dicas de shows. O programa do dia 2 de junho tem como atração musical a banda Hard Blues Trio, entrevista no estúdio com Frank Jorge e reportagens sobre os 30 anos do Radar com participação dos ex-apresentadores: Marla Martins, a idealizadora; Gabriel Moojen; Piá; Domício Grillo; Cristiano Sassá; e Liz De Bortoli.