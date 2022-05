Roda Viva entrevista o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro

Nesta segunda-feira (30), o Roda Viva recebe o cientista político e professor Paulo Sérgio Pinheiro. Apresentada por Vera Magalhães, a entrevista será transmitida ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

Paulo Sérgio Pinheiro foi ministro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, e participou de diversas comissões de Direitos Humanos da ONU, para países como o Timor Leste, Burundi, Togo e Mianmar. Atualmente, preside a Comissão Independente Internacional de Investigação da ONU para a Síria, com sede em Genebra. Foi um dos fundadores da Comissão Arns de Direitos Humanos e também integrou a Comissão da Verdade, que apurou os crimes da ditadura militar no Brasil.

Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris e licenciado pela Universidade de Vincennes, ele foi professor titular na Universidade de São Paulo. Também lecionou nas universidades de Brown, nos Estados Unidos, Oxford, na Inglaterra, e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris.