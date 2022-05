Mariana Liz faz show no Meme Estação Cultural nesta sexta-feira

A cantora, compositora e instrumentista Mariana Liz se apresenta às 20h desta sexta-feira (27), no Meme Estação Cultural (Rua Lopo Gonçalves, 176), abrindo os trabalhos de 2022 do Dandô Circuito de Música Dércio Marques. Este é o primeiro show da regional RS, após o período de isolamento pandêmico.

A artista, de Porto Alegre, levará ao público um repertório de samba, acompanhada do musicista e violonista João Aquino. Ambos integram o Regional de Choro A Corda Bamba, o Trio de Choro e Samba Eu quero É Sossego e o duo Vozes Femininas com a musicista e compositora Jordana Henriques.

No show desta sexta-feira, Mariana contará com a participação da também cantora e compositora Giselle Frufrek, de Osório.

Com edições bimensais durante o ano, o Circuito Dandô é uma caravana musical idealizada pela cantora Kátya Teixeira (SP), que vem desde 2013 homenageando Dércio Marques (falecido em 2012), um dos cantadores que mais fez pela arte nacional, fora do eixo da mídia de massa, unindo artistas de toda parte, de várias gerações, estilos e culturas.

O projeto independente é organizado pelos próprios artistas apoiados por articuladores locais, com o objetivo de levar música e criar uma cartografia musical do Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha e França.

No ano de 2022, pela dificuldade de fazer um Circuito Nacional, serão realizados apena circuitos regionais nos estados onde ocorre o Dandô. No Rio Grande do Sul, as apresentações ocorrem também em julho, setembro e novembro, em Porto Alegre, Caxias do Sul, Osório, Maquiné, Capão da Canoa, Soledade, Santa Cruz do Sul, Encruzilhada do Sul, Pelotas, Pedro Osório e Candiota.