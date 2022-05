André Golbert participa do projeto Solo Piano no Centro Cultural da UFRGS

Aluno da respeitada Guildhall School of Music and Drama, de Londres, o pianista porto-alegrense André Golbert está de volta à sua cidade natal. Nesta segunda-feira (30), às 12h30min, ele visita a universidade onde concluiu sua graduação e realiza um recital gratuito no projeto Solo Piano, do Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333).

Com apresentações pela América do Norte, América do Sul e Europa, e muitos prêmios e bolsas de estudo, André completou seu mestrado na Mannes School of Music, em Nova York, e finalizou o doutorado com as maiores honras acadêmicas na Florida State University College of Music.

O repertório da apresentação solo desta segunda-feira tem início com a monumental Sonata No. 23 em Fá Menor, Op. 57, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Na sequência, o músico interpreta ainda a peça Gaspard de la nuit, de Maurice Ravel.