Morre Andrew Fletcher, fundador do Depeche Mode, aos 60 anos

O tecladista britânico Andrew Fletcher, fundador da banda Depeche Mode, morreu aos 60 anos. A informação foi confirmada em comunicado divulgado pela banda nas redes sociais nesta quinta-feira (26).

"Estamos chocados e cheios de tristeza avassaladora com a morte prematura de nosso querido amigo, membro da família e colega de banda Andy 'Fletch' Fletcher", anunciou a banda, sem informar a causa da morte.

"Fletcher tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada", continuou o texto.

O tecladista formou a banda na Inglaterra com os músicos Martin Gore e Vince Clarke durante a década de 1970. "Just Can't Get Enough" e "New Life" estão entre os sucessos do grupo de rock eletrônico.

"Nossos corações estão com sua família, e pedimos que vocês o mantenham em seus pensamentos e respeitem sua privacidade neste momento difícil", completou o comunicado.