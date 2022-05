Bandaliera celebra quatro décadas nas trilhas do rock gaúcho

Antológica na cena de rock gaúcha, a Bandaliera está de volta. Quarenta anos depois do primeiro ensaio, os músicos da atual formação se preparam para realizar uma turnê pela Região Sul do País, nos meses de junho e julho. O pontapé inicial ocorre nesta quinta-feira, às 21h, no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), quando o grupo realiza show em comemoração ao aniversário da banda.

Surgida a partir de composições de Fughetti Luz (ex-Liverpool e ex-Bixo da Seda), com Alemão Ronaldo na bateria e vocal, João Guedes no baixo e Tavinho Fumagalli na guitarra, a Bandaliera permaneceu 22 anos na estrada e formou uma legião de fãs no Estado. Neste período, contou com vários integrantes, incluindo Duca Leindecker, que permaneceu durante oito anos.

Em 2003 os artistas decidiram "arejar" e seguir carreiras em separado, mas nunca deixaram de manter a amizade e o contato, inclusive tocando juntos em algumas situações. Em 2018, se reencontraram para ensaiar com a formação original e retomar o projeto, desta vez contando com mais um guitarrista, Gabriel Guedes (Pata de Elefante).

"Fizemos alguns shows de 2018 a 2019, mas tivemos que parar no período de isolamento da pandemia de Covid-19", comenta Alemão Ronaldo, que desde 1987 passou o comando das baquetas para Fábio Musklinho. Na retomada de 2022, tanto Musklinho como Guedes se juntam novamente ao trio original da banda. Nesta quinta-feira, a banda contará com Murilo Moura no teclado e com Duca Leindecker, que se junta ao grupo para fazer uma participação especial.

Após a celebração em Porto Alegre, os músicos seguirão em turnê, passando pelas capitais Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) e depois por cidades do interior do Rio Grande do Sul, a exemplo de Santa Maria e Lajeado. No repertório de comemoração do aniversário da banda, o público irá ser contemplado com 15 músicas, selecionadas a partir do gosto pessoal dos atuais integrantes da Bandaliera, em um passeio musical e afetivo pela trajetória do grupo.

"A gente não traz músicas novas por enquanto. Queremos executar bem as antigas para fazer um show legal, memorável. Também não estamos saindo muito dos arranjos originais, buscamos executar as canções mais em cima de como elas são", destaca Alemão Ronaldo. "No entanto, se passaram 40 anos, é quase impossível fazer uma cópia com os mesmos timbres", pondera Fumagalli. "Os arranjos são os mesmos, mas os músicos trazem coisas diferentes. Muita gente passou pela banda, e isso vai mudando com a mão de cada artista."

Destacando que a afinidade dos primórdios da Bandaliera "nunca terminou, só aumentou", o guitarrista afirma que a maturidade, definitivamente, chegou. "Todos escutam o que cada um diz, está sendo melhor o entendimento, afinal estamos (a maioria) com quase 70 anos."

Ao ressaltar que o show que será levado ao Theatro São Pedro traz a essência do repertório da banda, com rocks que já se tornaram clássicos da música gaúcha, Alemão Ronaldo observa que "de lá para cá, nada mudou". "Muitas letras do Fughetti - que era um cara visionário - são bem atuais, acabam indo bem de encontro ao momento que estamos vivendo, tipo: 'Eu não posso esperar e ver tudo explodir, quero mais é lutar, tenho que prosseguir; a caminho da paz, solto dentro da imaginação' (trecho de Nosso lado animal)."

No início dos anos 1980, o autor de Campo minado, Tempo feiticeiro e dezenas de clássicos do rock encontrou na Bandaliera a veia roqueira ideal para as suas composições e incentivou os primeiros passos da banda. Por sua vez, o grupo registrou as canções "do mestre" em seus dois primeiros discos, sendo um deles o primeiro álbum de rock gravado ao vivo no Rio Grande do Sul (Bandaliera Ao Vivo, lançado em 1991).

Alemão Ronaldo afirma que a turnê atual não estava sendo planejada. "Aconteceu de modo inusitado: recebemos a proposta da Litte John Entretenimento (que vem promovendo os shows pelo Estado) e achamos legal". Mas o vocalista explica que, há alguns meses, os músicos já vêm tocando em bares da cidade. "Está sendo muito gratificante, depois de 40 anos, fazer esse trabalho. Encontrar os amigos, ver os fãs nos pubs e se deparar com o fato de que ainda há pessoas que lembram da gente, tudo isso nos deixa com muita vontade de ir para a estrada."