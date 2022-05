Paula Deconto lança romance policial ambientado na serra gaúcha

Nesta segunda-feira (30), às 19h, a escritora Paula Deconto lança o romance policial Segredos de Mato Alto (Editora do Pampa, 112 páginas, R$ 40,00), ambientado em uma cidade fictícia da serra gaúcha. O evento virtual acontece através do canal de YouTube da Editora do Pampa com participação do editor Daniel Miranda, do escritor e professor Alcy Cheuiche e do escritor Lucio Feliciate em um debate especial.