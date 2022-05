Espaço Amelie recebe sessão de autógrafos de Cátia Simon e Dione Detanico

A editora Território das Artes promove nesta terça-feira (31), às 17h, no Espaço Amelie (Rua Vieira de Castro, 439), uma sessão conjunta de autógrafos com as autoras Cátia Simon e Dione Detanico. Na ocasião, elas divulgam, respectivamente, as obras Rastros de estrela (136 páginas, R$ 50,00) e Pequenas nebulosidades (104 páginas, R$ 50,00), ambas da editora Território das Artes.