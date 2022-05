Noite de blues e vinhos no Recanto Maestro conta com show de Cerissa McQueen

Em sua terceira turnê pelo Brasil, a cantora norte-americana Cerissa McQueen irá apresentar todo o seu blues no recém-inaugurado Palco Bell'Anima, anfiteatro ao ar livre construído no Recanto Maestro, neste sábado (28), às 19h30min. Na ocasião, ela estará acompanhada de uma banda especial formada por três dos principais nomes do gênero no Brasil: o guitarrista Igor Prado, o baixista Edu Meirelles e o baterista Ronie Martinez.

www.guicheweb.com.br Os ingressos para o show estão à venda pelo sitee pela Lojas Dullius do Recanto Maestro com preços a partir de R$ 110,00. Além de curtir a performance, o público também poderá comprar e desfrutar os vinhos especiais presentes na carta de bebidas do local.

Aclamada em diversos países por seu vocal rico e cheio de emoção, ela interpretará um repertório que passeia por uma série de estilos, como gospel, jazz, rock, soul, R&B, pop, funk e, é claro, blues.

A cantora já abriu apresentações de grandes nomes da música, como Quincy Jones, Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder e Musiq Soulchild, além de ter feito um tour com Earl Thomas, músico nomeado ao Grammy.