MC Soffia sobe ao palco do Agulha para uma performance com a rapper Cristal

Sympla Pela primeira vez em solo porto-alegrense, a rapper e multiartista MC Soffia, que reside em São Paulo, se apresenta no bar Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300) neste domingo (29), às 20h, com participação especial da rapper Cristal. Os ingressos estão disponíveis para compra na plataformae na bilheteria local por valores que variam de R$ 30,00 a R$ 100,00.

Com apenas 18 anos de idade, e 11 de carreira, a artista iniciou no meio depois de participar da oficina O futuro do Hip Hop para crianças, idealizada pela DJ Vivian Marques. Desde então, tem usado sua música como ferramenta não só de entretenimento, mas também de consciência social e racial.

Com shows em saraus, entidades sociais, escolas, programas de TV, atividades de movimentos sociais e UNICEF, suas músicas tocam em rádios e plataformas digitais e clipes no YouTube. Seu grande destaque na cena aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, quando cantou ao lado da cantora Karol Conka.