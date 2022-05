Nova série de recitais da Casa da Música Poa recebe Diego Caetano

A partir de maio, a Casa da Música Poa (Rua Gonçalo de Carvalho, 22) volta a oferecer recitais com público. Neste domingo (29), às 11h, ocorre a apresentação de abertura da série Recitais Casa da Música: Pianíssimo com a participação especial do pianista Diego Caetano. Na ocasião, serão interpretadas obras de García Abril, Chaminade e Poulenc. Os ingressos custam R$ 20,00 (meia entrada) e R$ 40,00 (inteira).

No dia anterior, sábado (28), Diego ministrará uma masterclass às 17h. As inscrições para esse evento custam R$50,00 e podem ser feitas pelo número (51) 99968-0576.

Classificado pelo jornal italiano La Stampa como um pianista de “técnica e musicalidade brilhantes'', o convidado se apresenta regularmente como solista e camerista em lugares como Estados Unidos, Brasil, Chile, Europa, Ásia e África. Além disso, faz parte do Duo Lispector com o violinista russo Evgeny Zvonnikov e do duo Resch-Caetano, com o tenor alemão Richard Resch.