Camila Diesel recebe Marcelo Gross no seu canal de YouTube

canal de YouTube Nesta quinta-feira (26), às 20h30, a jornalista Camila Diesel lança em seuuma nova temporada do seu projeto de entrevistas. No episódio de estreia, ela recebe o músico Marcelo Gross. O guitarrista foi o primeiro convidado do canal e está de volta ao programa para celebrar a sua nova fase.

As gravações foram realizadas no fim do mês de abril e contaram com cerca de 20 convidados na plateia, que puderam usufruir da experiência de acompanhar de perto a execução de uma entrevista ao vivo, um pocket show e o passo a passo de um set de gravações.

A banda convidada para o primeiro programa foi a Império da Lã, que brindou o público com músicas autorais, além de cinco músicas com a participação de Marcelo Gross. Os próximos vídeos serão lançados em parceria com a Casa Logos, que serve de palco para as entrevistas. Em duas sessões, irão participar a rapper Cristal e o ator Werner Schünemann. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla e cada um dá acesso a uma das sessões. Há opções de valores variados, podendo cada participante escolher quanto deseja pagar. A ideia é que essas contribuições sirvam para garantir a continuidade do projeto. Os ingressos também incluem cervejas e um coquetel. O público é limitado a 20 pessoas.