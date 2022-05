Primeira edição do Lets Jazz! Festival reúne grandes nomes da música nacional

Os acordes do jazz vão invadir os dois palcos montados no Jockey Clube de Caxias do Sul neste final de semana, na primeira edição do Let’s Jazz! Festival. O evento começa nesta sexta-feira (27) e se estende até o domingo (29) com atrações de peso da cena musical nacional e regional.

No primeiro dia, shows de artistas como Derico & Trio Brasa Gente, Mamma Doo e Quarteto New Orleans estão confirmados. No sábado (28), o line up traz um dos pais da Bossa Nova, com a apresentação de Roberto Menescal e Cris Delanno.

Tanto na sexta como no sábado também vão ocorrer Jam Sessions, típicas do jazz, com músicos das bandas que se apresentam no festival. O palco também estará aberto para artistas que estiverem no público e queiram se apresentar junto aos demais instrumentistas.

No último dia de festival, o destaque fica por conta do violonista Yamandu Costa e da homenagem a Billie Holiday, uma das grandes divas do jazz mundial, com show tributo da cantora porto-alegrense Camila Toledo. Atrações gastronômicas também farão parte do evento.

Programação completa

Dia 27/05 (sexta-feira)

Abertura dos portões: 17h

18h: DJ Jamur - Orchestra Invisível | Palco principal - Dixiland Stage

18h30min: Jam Session | Palco 2 - Allegro Stage

19h30min: Mamma Doo | Palco 2 - Allegro Stage

21h: Derico & Trio Brasa Gente | Palco principal - Dixiland Stage

22h30min: Quarteto New Orleans | Palco 2 - Allegro Stage

Encerramento: DJ Jamur - Orchestra Invisível | Palco principal - Dixiland Stage

Dia 28/05 (sábado)

Abertura dos portões: 16h

17h: DJ Jamur - Orchestra Invisível | Palco principal - Dixiland Stage

17h30min: Jam Session | Palco 2 - Allegro Stage

19h: Luana Pacheco e Trio | Palco 2 - Allegro Stage

21h: Roberto Menescal | Palco principal - Dixiland Stage

22h30min: Gisa Londero e Trio | Palco 2 - Allegro Stage

Encerramento: DJ Jamur - Orchestra Invisível | Palco principal - Dixiland Stage

Dia 29/05 (domingo)

Abertura dos portões: 15h

16h: DJ Jamur - Orchestra Invisível | Palco principal - Dixiland Stage

17h30min: Camila Toledo tributo a Billie Holiday | Palco 2 - Allegro Stage

19h: Yamandu Costa | Palco principal - Dixiland Stage

Encerramento: DJ Jamur - Orchestra Invisível | Palco principal - Dixiland Stage