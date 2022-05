De volta ao Brasil, Antonio Vileroy se apresenta no Theatro São Pedro

Sympla Depois de passar pela Holanda, França, Áustria e Espanha em uma turnê europeia do álbum Luz acesa, Antonio Villeroy retorna para uma apresentação no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) neste sábado (28), às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataformapor valores entre R$ 20,00 e R$ 80,00.

Na ocasião, o músico interpretará 18 canções, a maioria de seu mais recente disco, além de grandes sucessos de sua autoria gravados por artistas de diversas partes do mundo. Destaque para Garganta, Pra rua me levar, Amores possíveis, The way you’re looking at me, Tolerância, e Luz acesa, que dá nome ao espetáculo.

Antonio também aproveitou a temporada na Europa para realizar a gravação do videoclipe da canção Quien como yo, terceiro single antecipando o novo álbum Banquete, que será lançado no próximo mês de julho. As gravações aconteceram em Málaga.