Espetáculo Amazing Tenors apresenta clássicos da carreira de Bocelli na Capital

Arranjos criados exclusivamente para emocionar e levantar a plateia de seus lugares serão apresentados neste domingo (29), às 20h, no espetáculo Amazing Tenors, Sings Bocelli. No show, que acontece no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), três jovens e já renomados músicos interpretam as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da história da música.