Segunda edição do Debate de Ideias discute residência artística nas artes visuais

A Aliança Francesa Porto Alegre, em parceria com a Fundação Iberê e o Centre Intermondes de La Rochelle, promove o segundo Debate de Ideias do ano, sobre a importância da residência artística nas artes visuais. O evento ocorre nesta quinta-feira (26), às 19h, no auditório da Fundação Iberê, com transmissão pelo YouTube da AFPOA. Antes, às 18h, será realizada uma visita mediada às exposições em cartaz: MAGLIANI (4º e 3º andares), Antes que se apague: territórios flutuantes (2º andar), de Xadalu Tupã Jekupé, e Iberê e Porto Alegre – No andar do Tempo (Átrio). O evento também será transmitido .

Os convidados desta edição são David Ceccon, Leandro Machado, Letícia Lopes e Xadalu, artistas premiados pelo Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, que participaram de uma residência artística no Centre Intermondes, em La Rochelle, na França, e Edouard Mornaud, diretor do Centre Intermondes (Residência Artística Internacional), ligado à Direção da Cultura e do Patrimônio da Prefeitura da cidade de La Rochelle. O debate será mediado pelo jornalista Roger Lerina.

O evento será em português, com tradução consecutiva, realizada por Mélanie Le Bihan, diretora da Aliança Francesa.