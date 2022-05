Instituto Ling e Osesp apresentam concerto digital gratuito nesta sexta-feira

O Instituto Ling e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresentam a segunda edição dos Concertos Digitais Osesp, projeto que, até o fim deste ano, receberá diferentes músicos internacionais convidados para interpretar um repertório que une clássicos da música erudita com peças inéditas.

Na apresentação que acontece nesta sexta-feira (27), às 20h30min, com transmissão ao vivo e gratuita para todo o Brasil, a Osesp subirá ao palco da Sala São Paulo dirigida, pela primeira vez, pelo francês Ludovic Morlot, regente emérito da Sinfônica de Seattle, artista associado da BBC Philharmonic e diretor musical da Sinfônica de Barcelona. A noite também terá participação do sueco Daniel Lozakovich, artista oficial da gravadora Deutsche Grammophon, de apenas 21 anos, para interpretar o Concerto nº 2 para Violino de Prokofiev. O programa encerra com obras de dois dos maiores compositores franceses do modernismo, repletas de referências espanholas: Rapsódia Espanhola, de Ravel, e Images: Iberia, de Debussy.