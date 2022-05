Teatro do Sesi celebra 25 anos com programação especial unindo música, teatro e dança

O Teatro do Sesi comemora em 2022 os seus 25 anos de atuação. Inaugurado em 25 de maio de 1997, com apresentação da diva Bibi Ferreira, o espaço nasceu como contribuição da indústria para a cultura e, desde então, foi palco de manifestações artísticas das mais diferentes formas, recebendo personalidades do Brasil e do mundo, incluindo nomes que deixaram saudade, como Hebe Camargo, Paulo Gustavo, João Gilberto e Nelson Freire.

Para comemorar este aniversário, o espaço reunirá, de 25 de maio a 12 de novembro, diferentes apresentações, em um total de dez espetáculos, distribuídos em 14 diferentes datas, com 15 atrações que reúnem artistas do Brasil e do mundo em performances de música, teatro e dança. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com preços diferenciados para cada espetáculo, que variam entre R$ 20,00 e R$ 160,00.

O calendário especial inicia nesta quarta-feira (25), às 21h, com dois shows de grandes nomes da música popular brasileira em um mesmo dia. A primeira parte será com o grupo Cello Sam3a Trio, liderado pelo violoncelista, arranjador e maestro Jaques Morelenbaum, que sobe ao palco acompanhado pela cantora Paula Morelenbaum, o violonista Lula Galvão e o baterista Paulo Braga. Depois, o público poderá acompanhar o pianista Wagner Tiso e um quarteto de violoncelos interpretando obras de Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim.

No dia 11 de junho também haverá dupla programação com shows de duas referências da música regional gaúcha: o gaiteiro Renato Borghetti e o grupo Os Fagundes, formado pelos irmãos Neto, Ernesto e Paulinho, além do pai, Bagre Fagundes. Já no dia 23 de junho, serão três apresentações em uma noite de jazz. A programação iniciará com o pianista cubano Roberto Fonseca e seguirá com a multi-instrumentista dinamarquesa Ida Nielsen, que foi baixista da banda do artista Prince. A terceira atração, que fará a abertura da noite, será eleita em um concurso entre grupos gaúchos de música instrumental, com votação do público pela internet.

A agenda seguirá dedicada à música no dia 9 de julho, com duas vozes femininas da MPB. A abertura será com a cantora paulista Mônica Salmaso, interpretando clássicos de Milton Nascimento ao lado do aclamado pianista André Mehmari. Em seguida, a carioca Mart'nália, vencedora de dois prêmios Grammy Latino, subirá ao palco acompanhada pela sua banda para apresentar seu repertório de sambas e outros sucessos.

A programação também tem três sessões do musical infantil Crianceiras nos dias 7 e 8 de agosto. A primeira delas será aberta ao público, com ingressos à venda, e as demais serão exclusivas para alunos de escolas públicas e privadas, convidadas através do Programa Sesi Crescendo com Arte, projeto que, há 25 anos, reforça o compromisso de formação cidadã firmado pelo Teatro do Sesi.

No dia 14 de agosto haverá mais uma apresentação internacional: a Orquestra Sinfônica de Longueuil, do Canadá, que inclui o renomado violinista Alexandre Da Costa e o multipremiado pianista Jean-Philippe Sylvestre, interpretando obras de Mozart, Kreisler, Strauss e Beethoven. Em 2 e 3 de setembro, as noites serão de muitas risadas com as sessões da debochada comédia Baixa Terapia. Escrita pelo argentino Matias Del Federico, com a direção de Marco Antônio Pâmio, a peça teatral é encabeçada por Antonio Fagundes, com elenco composto por Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fábio Espósito e Guilherme Magon.

A dança também ganhará espaço na agenda, nos dias 24 e 25 de setembro, com duas apresentações inéditas do espetáculo Dom Quixote, com o Ballet Vera Bublitz. A montagem, criada especialmente para comemorar o aniversário do teatro, será baseada na obra homônima de Miguel Cervantes e reunirá o elenco da companhia gaúcha com artistas convidados de companhias internacionais.

A agenda ainda conta com os virtuoses instrumentistas do conjunto musical italiano Interpreti Veneziani. No dia 29 de outubro, o grupo subirá ao palco para mostrar um repertório com obras de Vivaldi, Reali e Paganini. O encerramento da programação especial será em 11 e 12 de novembro, com duas apresentações do musical inglês The Wall. Vinda diretamente do London West End, a montagem é baseada no disco homônimo do Pink Floyd e no filme de Alan Parker.

Com suas 1750 poltronas e um espaço cênico único, o maior teatro da capital gaúcha recebeu grandes atrações das mais variadas formas de arte. Passaram por ele personalidades do Brasil e do mundo, como Norah Jones, Joe Satriani, Charles Aznavour, Bryan Adams, Tony Bennett, Fito Paez, Marisa Monte, Maria Bethânia, Djavan, Toquinho, João Bosco, Gal Costa, Rita Lee e Os Mutantes.

Devido a sua boca de cena de aproximadamente 20 metros, a mais ampla de todos os teatros do Estado, o Teatro do Sesi acolheu diversas montagens com grande estrutura que não poderiam ser apresentadas em outro palco da capital, como os elogiados espetáculos das companhias Deborah Colker e Grupo Grupo. Também foi local de momentos únicos compartilhados com o público pela coreógrafa e bailarina alemã Pina Bausch e o grande gênio da dança, o alemão Mikhail Baryshnikov, além ter acolhido apresentações de musicais premiados, como Cabaret e Alô, Dolly, ambos adaptados por Miguel Falabella, e Elis, A Musical.

PROGRAMAÇÃO DE 25 ANOS DO TEATRO DO SESI

Dia 25 de maio, às 21h – Cello Sam3a Trio e Wagner Tiso (Brasil)

Dia 11 de junho, às 21h – Renato Borghetti e Os Fagundes (Rio Grande do Sul)

Dia 23 de junho, às 20h30 – Uma Noite de Jazz com Roberto Fonseca (Cuba), Ida Nielsen (Dinamarca) e banda de abertura (Rio Grande do Sul)

Dia 9 de julho, às 21h – Mônica Salmaso & André Mehmari e Mart'nália (Brasil)

Dias 7 de agosto, às 16h – Espetáculo infantil Crianceiras, do cantor e compositor Márcio de Camillo, com poesias de Mario Quintana (Brasil)

Dia 14 de agosto, às 19h – Orquestra Sinfônica de Longueuil (Canadá)

Dias 2 e 3 de setembro, às 21h – Peça teatral Baixa Terapia, com Antonio Fagundes e Ilana Kaplan (Brasil)

Dias 24 de setembro, às 21h, e dia 25, às 18h – Espetáculo de dança Dom Quixote, com Ballet Vera Bublitz (Rio Grande do Sul)

Dia 29 de outubro, às 21h – Interpreti Veneziani (Itália)

Dias 11 e 12 de novembro, às 21h – Musical The Wall (Inglaterra)