Miriam Tolpolar compartilha memória, sabores e arte em 'Receitas da Casa das Tias'

A artista plástica Miriam Tolpolar compartilha memória, sabores e arte no livro Receitas da Casa das Tias, editado pela Libretos e que se encontra em nova impressão. A obra terá sessão de autógrafos, seguida de bate-papo, nesta quarta-feira (25), às 17h30min, no Café La Faísca (Av Venâncio Aires, 1.025).

Na obra, publicada originalmente em 2016, Miriam constrói uma arqueologia dos afetos a partir de caderno de receitas da família, reunindo 74 receitas e 77 ilustrações, dentre 41 litografias e 36 desenhos da artista. “Minha obra dialoga com questões relacionadas à memória, identidade e repetição e gosto de investigar suportes pouco convencionais", revela Miriam.

A publicação integra o kit especial do Grupo Paulina Cuperstein, da NA’AMAT Porto Alegre, junto com potes de temperos e uma aula on-line de uma das receitas com a chef Vitória Raskin, terá a renda de sua comercialização revertida para a entidade Kinder – Centro Integração da Criança Especial.