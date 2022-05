Considerada uma das grandes damas do teatro brasileiro, a atriz gaúcha

Ítala Nandi

estreia o solo Paixão Viva nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro do Sesc (av. Alberto Bins, 665). A peça integra a programação do 16º Festival Palco Giratório, e terá sessão também na sexta-feira, no mesmo horário. Em seguida, a atriz segue para Caxias do Sul, sua cidade natal, no domingo, e finaliza o circuito gaúcho em Gravataí, na próxima terça-feira. Ingressos para a apresentação na Capital no site do Palco Giratório. Paixão Viva é um compilado dos momentos mais importantes da trajetória de 65 anos da atriz nas artes cênicas, com direção de Evaldo Mocarzel. Também faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos de vida, que serão completados no próximo dia 4 de junho. "Em determinados momentos, formulo diálogos imaginários com pessoas que influenciaram profundamente minha vida e arte, como Eugênio Kusnet, Joaquim Pedro de Andrade, Walmor Chagas e Zé Celso Martinez", adianta a atriz. Leia a matéria completa de Adriana Lampert no site do Jornal do Comércio.

A partir desta quinta-feira, um festival itinerante vai marcar o reencontro dos gaúchos com o cinema estrelado por Teixeirinha. A proposta do

Festival de Filmes Teixeirinha

é levar gratuitamente, para diferentes cidades do Estado, doze filmes, estrelados entre 1967 e 1981, que contaram com produção, atuação e roteiro do artista gaúcho. A abertura é nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Parque das Cucas - Kuchenfest, em Rolante, cidade natal de Vitor Mateus Teixeira. Haverá uma execução da música Querência Amada pelo Coro Municipal de Rolante, sob a regência do maestro Giovani Costa, e a projeção do filme Coração de Luto. Durante o fim de semana, os conterrâneos poderão assistir, no Centro Cultural da Cidade, os outros onze filmes da programação. O Festival segue até dezembro, com previsão de apresentação em cerca de 150 municípios, com um total de mais de 1.200 sessões para um público estimado de 200 mil pessoas. Informações e agendamentos pelo telefone (51) 99599-2070 ou no e-mail [email protected]

Os acordes do jazz vão invadir os dois palcos montados no Jockey Clube de Caxias do Sul, de sexta a domingo, na primeira edição do

Let's Jazz! Festival.

No primeiro dia, haverá shows de Derico & Trio Brasa Gente, Mamma Doo e Quarteto New Orleans. No sábado, o line up traz um dos pais da Bossa Nova, com a apresentação de Roberto Menescal (foto) e Cris Delanno. Tanto na sexta como no sábado, vão ocorrer jam sessions com músicos que se apresentam no festival, abertas à participação do público. No último dia, o destaque fica por conta do violonista Yamandu Costa e da homenagem a Billie Holiday, com show tributo de Camila Toledo. Atrações gastronômicas também farão parte do evento. Confira a programação completa no site do JC.