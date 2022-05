Espetáculos de dança, teatro e música abrem última semana do Palco Giratório 2022

Chegando em sua última semana, o Palco Giratório segue ocupando os palcos de Porto Alegre nesta terça (24) e quarta-feira (25). Um dos destaques está no espetáculo de dança A Reminiscência dos Tambores do Corpo no mago dos Homens Ifá na Crença do Maria, Marias, da Cia de Dança Afro Daniel Amaro. O espetáculo agrega movimentos que evocam a dança, os ritmos e a religiosidade da cultura africana, demonstrando a mescla cultural existente entre a África e o Brasil, além da reconstrução da identidade baseada na crença e na fé. A apresentação acontece na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), na terça e na quarta-feira, às 19h.

Também estão na programação do Palco Giratório para os próximos dias a peça As flores do meu jardim, da Fita Crepe Cia de Teatro, que acontece nesta terça-feira, às 19h, no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665); e o espetáculo Líricas Sulinas, com direção artística e musical de Clarissa Ferreira, que chega ao Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) às 21h de quarta-feira. Ingressos e demais informações sobre as atrações no site do Palco Giratório