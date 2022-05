Espetáculo 'Adolescer' completa vinte anos de escuta atenta em nova temporada

São poucos os espetáculos teatrais que conseguem retratar fielmente as peculiaridades e os enigmas do universo adolescente. Com o objetivo de preencher essa lacuna no circuito artístico gaúcho, a diretora Vanja Ca Michel deu vida, há 20 anos, ao sucesso Adolescer, que ao longo da sua trajetória já realizou mais de 2 mil apresentações em 44 cidades do País, reunindo 3,5 milhões de pessoas. Agora, para comemorar o aniversário de duas décadas da montagem, uma nova temporada entra em cartaz, com roteiro atualizado.

A turnê passará por diferentes cidades do Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses, e a estreia acontece em Porto Alegre neste final de semana, no Teatro Ciee (Rua Dom Pedro II, 861), com sessões no sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Ingressos à venda através da plataforma Blueticket, com preços entre R$ 30,00 e R$ 80,00.

Com o primeiro texto datado de 1992, a peça teve origem em uma turma de teatro orientada por Vanja. Na época, os alunos - adolescentes - convenceram a professora a abandonar os autores clássicos para dar vida a um espetáculo que falasse sobre a realidade em que viviam. Através de dinâmicas com os estudantes, e com a ajuda da psicóloga da instituição, a docente incorporou diferentes temáticas ao roteiro da peça: a busca pela identidade, relacionamentos com a família e amigos, solidão, sexualidade, conflitos, bullying, medos, autoestima, ansiedade e preconceito.

A montagem, que fez sucesso no circuito escolar durante os anos 1990, só foi oficialmente lançada em 2002. A retomada veio a partir da iniciativa de ex-alunos, agora formados em Artes Cênicas, em parceria com a diretora. "Tivemos que fazer um enorme trabalho de adaptação para colocar no papel tudo que estava acontecendo com os jovens no início dessa nova década. Para atualizar a história, segui a mesma metodologia de sempre: observar e escutar atentamente o que os adolescentes têm para dizer", conta Vanja.

Para ela, por mais que certas temáticas possam assustar ou chocar em um primeiro momento, precisam ser mostradas com transparência. "Precisamos acolher emocionalmente esses adolescentes, da mesma maneira que acolhemos os bebês recém nascidos, que são totalmente dependentes. É importante garantir que esses jovens tenham voz e que se sintam representados", acentua. "É como se o palco fosse um jogo de xadrez e o espectador fosse um jogador: sentados na plateia, eles conseguem ter um panorama do que está acontecendo para, assim, decidir qual é o movimento mais certeiro em cada jogada da vida", reflete.

Passado o isolamento social, a nova temporada não irá abordar a pandemia em nenhum momento. Vacina, Covid-19 e máscara ficaram de fora do roteiro. "Foram dois anos tão traumáticos, tristes e dolorosos que resolvemos focar no agora. Os adolescentes retornaram à vida cheios de energia e também com muita emoção. É ali que eles vão se ver." Segundo Vanja, pela instabilidade do momento e pela mudança frenética de tendências no mundo jovem, essa foi a atualização mais trabalhosa desde a criação do projeto.

Em cena, 10 atores dão vida a 120 personagens diferentes. Os nomes são selecionados através de uma oficina de teatro ministrada pela própria diretora, que passa a conhecer de forma atenciosa o trabalho de cada um. Veteranos como Ane Troian, Guilherme Fraga, Gustavo Toledo e Joana Troian voltam aos palcos do Adolescer ainda mais experientes. Já Arthur Seidel, Cadu Duarte, Giovanna Cancio, Lucas Brinckmann, Vitoria Bonatto e Vic Souza estreiam com a montagem este ano.

Empolgada e emocionada, Vanja diz estar com a sensação de missão cumprida. "É muito mais do que eu sempre sonhei. Eu imaginava uma coisa tão pequena e ela tomou uma proporção enorme. Isso aconteceu porque os adolescentes precisam do teatro. Se Adolescer tem 20 anos, é porque há 20 anos eu estou ouvindo e observando esse público, que vive uma busca constante por identificação e representatividade."