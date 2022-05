Edição intensiva da oficina Te Joga Palhaç@! está com inscrições abertas

A Trupe Zona de Teatro oferece uma edição intensiva da oficina Te Joga Palhaç@!, voltada à linguagem da palhaçaria. A atividade, que está com inscrições abertas, acontece nos dias 04 e 05 de junho, das 09h às 12h e das 14h às 17h, no Espaço Cerco Cultural (Rua Riachuelo, 579). O investimento é de R$ 180,00. Inscrições e informações pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 99703-0078.

Por meio do jogo, da improvisação, do risco e do prazer, a oficina aborda a comicidade e o ridículo de cada um. O palhaço é um ser de afetos, sempre em um jogo de afetar e ser afetado, em uma constante tensão entre a sua inadequação e sua tentativa frustrada de adequação. Ele é o perdedor, o que erra, o que cai, mas é sobretudo o que levanta e tenta novamente.