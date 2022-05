Projeto Trick'n'Roll apresenta seu primeiro álbum completo no Ocidente Acústico

Promovendo seu primeiro álbum de estúdio, Aerochumbo (2021), o Trick’n’Roll se apresenta nesta quinta-feira (26), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). O projeto do compositor Trick Bernardi contou com a participação de importantes nomes do rock gaúcho, como Carlinhos Carneiro, Márcio e Pedro Petracco e Paulo Arcari, que também produziu o disco. Será a primeira apresentação do artista dentro do projeto Ocidente Acústico.

Com uma vasta gama rítmica em sua sonoridade, o trabalho traz elementos do rock clássico de Rolling Stones, o folk de Bob Dylan e a psicodelia de Os Mutantes. Ingressos antecipados (a partir de R$ 30,00) estão disponíveis no Sympla; na hora, no local, o valor é de R$ 40,00.