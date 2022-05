Um dos nomes máximos do reggae, Steel Pulse faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira

Sympla O palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe nesta quinta-feira (26), às 21h, um dos grupos mais importantes de reggae do mundo: o Steel Pulse. O grupo, que é pura entrega e energia desde 1970, interpreta hits como Born fe rebel, Roller skates e Chant a psalm. Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma

Descendentes de imigrantes jamaicanos, os integrantes resolveram usar a arte e a música para canalizar todas as suas energias. Com mais de 20 álbuns gravados, são vencedores do Grammy de 1985, tornando-se a primeira banda não jamaicana da história a ser premiada na categoria Reggae. O show desta quinta-feira é a apresentação do seu mais recente disco, Mass manipulation.