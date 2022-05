Unisinos promove shows gratuitos para celebrar retomada de atividades presenciais

O Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600), no Campus Porto Alegre, vai abrir as portas para a comunidade nesta terça-feira (24), às 20h. Dentro do evento mensal No Palco, o espaço recebe o show da banda The Beatles no Acordeon, com entrada franca mediante preenchimento de formulário no site unisinos.br/arteecultura/ . As vagas são limitadas conforme a capacidade do espaço. Para ingressar no teatro, haverá lista de presença, não sendo necessária a retirada de ingressos.

O No Palco é um dos desdobramentos do Arte & Cultura Unisinos, projeto voltado ao incentivo à área cultural e que promove a retomada das atividades presenciais nos campi, tanto em São Leopoldo quanto em Porto Alegre. A partir de julho, as atrações do No Palco serão selecionadas por meio de edital, disponível em breve no site oficial do projeto. O projeto inclui também o Quintou - happy hour musical que acontecerá toda quinta-feira, das 18h às 19h30min, no Espaço Unisinos - e o Festival no Campus, que tem duas edições previstas para 2022, nos meses de agosto e dezembro, onde o Campus São Leopoldo será palco de um grande festival de entretenimento e lazer, com música, oficinas, aula de ioga e piquenique, entre outras atrações.