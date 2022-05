A magia do Disney on Ice retorna à capital gaúcha para seis dias de apresentação

Uhuu e custam a partir de R$25,00 (meia-entrada). Misturando inspiração, coragem e determinação através de histórias como Moana, Enrolados e Frozen, o Disney on Ice - descobrindo aventuras retorna para Porto Alegre para seis dias de apresentação a partir desta terça-feira (24) no ginásio Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891). Os ingressos já estão à venda no site

Com mais de 50 personagens, o show promete fazer uma divertida viagem pelas histórias mais emblemáticas da Disney, levando o público a uma jornada divertida com Mickey Mouse, Minnie Mouse e todos os seus amigos em cima de seus patins.

O espetáculo tem início com os personagens clássicos dando boas-vindas. Na sequência, acontece a apresentação da Pequena Sereia, seguida pelos amados Moana e Maui. Depois, quem rouba a cena é Enrolados, com as aventuras de Rapunzel.

Ainda na apresentação, a Bela e a Fera interpretam a linda música Alguma coisa acontece e, para finalizar com chave de ouro, as irmãs Elsa e Anna de Frozen cantam as conhecidas músicas do filme.

Programação:

Terça-feira (24): 19h30min

Quarta-feira (25): 19h30min

Quinta-feira (26): 19h30min

Sexta-feira (27): 15h30min e 19h30min

Sábado (28): 11h, 15h e 19h

Domingo (29): 10h, 14h e 18h