Sarau do Solar apresenta música do litoral em show nesta quarta-feira

O Sarau do Solar recebe nesta quarta-feira (25), às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS (Rua Duque de Caxias, 968), o Grupo Chão de Areia com a música do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O ingresso é solidário, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Na ocasião, os artistas irão exibir para o público o show Nos sons do Litoral, que se trata de um lançamento de uma série de videoclipes que evidenciam a diversidade étnico musical do litoral, além de um vídeo documentário lançado em 2021. Ao longo dos seus 20 anos de carreira, o grupo vem fazendo um resgate da viola do sul do Brasil.

Integram o repertório do espetáculo composições como Pescador de sonhos, Quilombola, Recanto da minha gente, Um terno pela paz, Somos o Litoral, Tafona, Maré baixa e A moenda e o tempo.

O show será transmitido virtualmente pela TV Assembleia e pelo canal de YouTube e Facebook da ALRS.