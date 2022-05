Vangelis, compositor da trilha sonora de 'Carruagens de fogo', morre aos 79 anos

Compositor de algumas das trilhas sonoras mais marcantes da história do cinema, o compositor grego Vangelis teve sua morte confirmada nesta quinta-feira. Segundo a agência Athens News, o músico de 79 anos faleceu na última terça-feira, em Paris, onde realizava tratamento. A causa da morte não havia sido revelada até o fechamento desta matéria.

Após uma elogiada carreira no cenário europeu do rock progressivo da primeira metade dos anos 1970, Evángelos Odysséas Papathanassíou optou por dedicar-se à produção de trilhas sonoras, as quais desenvolvia de forma solitária no Nemo Studios, seu espaço de gravação em Londres. Foi lá que Vangelis criou temas que marcaram a imaginação dos fãs de cinema, como para os filmes Carruagens de Fogo (que rendeu a ele um Oscar em 1981) e Blade Runner.

Ele também escreveu músicas para missões da NASA, agência espacial norte-americana, e o tema oficial da Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, além de participar de projetos com nomes destacados do rock, como Jon Anderson, do Yes.