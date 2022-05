Estão abertas as inscrições para a Seleção da Canção Tema dos Festejos Farroupilhas 2022

A Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2022 divulga seleção para escolha da canção oficial dos Festejos Farroupilhas deste ano. Poderão participar compositores de todo o Brasil e, a partir da temática Etnias do gaúcho – Rio Grande, terra de muitas terras, as faixas - obrigatoriamente inéditas - deverão abordar a diversidade das etnias que compõem o gaúcho rio-grandense.

As inscrições ficam abertas até domingo (22) e devem ser realizadas através do e-mail [email protected] . O arquivo da letra deve ser enviado em formato.doc (word) e uma composição deve ser anexada em arquivo formato MP3, acompanhados do formulário de inscrição.

A canção vencedora será escolhida por comissão avaliadora composta pelos membros da Comissão dos Festejos Farroupilhas 2022, e o resultado será divulgado no dia 26 de maio, no site da Sedac. Não haverá premiação em dinheiro para a música escolhida, cujo regramento dos direitos autorais consta na declaração do formulário de inscrição.