Peça baseada em romance de Augusto Cury estreia em Porto Alegre

Considerada por Cury uma das obras vitais de sua carreira, O homem mais inteligente da história chega a Porto Alegre neste domingo (22), às 19h, em espetáculo no Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8.787). A peça, dirigida por Cristiane Natale, dá continuidade às transposições de obras do escritor para os palcos, que já contou com a adaptação de O vendedor de sonhos.