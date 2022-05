Banda porto-alegrense It's All red comemora 15 anos com show

Marcando a comemoração de 15 anos de existência da banda, o grupo It’s All Red retorna a Porto Alegre neste sábado (21) para uma apresentação exclusiva no Complexo Cultural RR44 (Rua Silva Só, 44). O espetáculo terá capacidade para 40 pessoas, e os ingressos podem ser adquiridos através dopor R$ 30,00.

Além de celebrar o aniversário de carreira, o show também servirá para apresentar os novos integrantes Carlos Loureiro (baixo) e Daniel Nodari (guitarras), que agora se juntam ao trio Tom Zynski (vocal), Rafael Siqueira (guitarras/vocais) e Renato Siqueira (bateria).

No último ano, a banda lançou pela gravadora Soma Records o single Touch the ground. A música está disponível em todas plataformas digitais da It's All Red e também possui um lyric vídeo no canal do